مسلحون يعترضون موكب محافظ عدن وحوثيون يستولون على ممتلكات وزيرة الإعلام

>أفادت مصادر فى المقاومة الشعبية، اليوم الخميس، باعتراض مسلحين مجهولين موكب محافظ عدن، جنوبى اليمن، وقيامهم بإطلاق النار فى الهواء.

وقالت المصادر ، إن مسلحين مجهولين اعترضوا موكب محافظ عدن، اللواء جعفر محمد سعد، فى مديرية "الشيخ عثمان" بالمحافظة، وأطلقوا النيران بكثافة فى الهواء.

وأشارت المصادر إلى أن المسلحين انسحبوا من المنطقة بسرعة دون وقوع أى مواجهات مع طاقم الحراسة الشخصية للمحافظ.

وبحسب المصادر، كان المحافظ يقوم بزيارة للمجلس المحلى فى مديرية "الشيخ عثمان" إلا أن المسلحين منعوه من دخول المبنى.. ولم تتضح حتى الآن هوية المسلحين أو الجهة التى ينتمون إليها.

وفى حادث آخر، أكدت وزيرة الإعلام فى الحكومة اليمنية نادية السقاف، اليوم ، استيلاء الحوثيين على ممتلكاتها الشخصية فى العاصمة اليمنية صنعاء "باستخدام الترهيب والتهديد".

وقالت السقاف فى تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" إن الحوثيين استولوا على سيارة وممتلكات خاصة بـ "منتدى القرن 21" الذى ترأسه السقاف فى صنعاء، إضافة إلى الاستيلاء على سيارتها الشخصية وأثاث منزلها.

وأضافت السقاف أن "الحوثيين لا يأبهون بأى أعراف او اخلاق او قيم إسلامية؛ ينتهكون البيوت والممتلكات الشخصية ويستولون على أموال الناس بغير وجه حق".

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