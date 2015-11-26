السيسى يؤكد للحكومة على أهمية مشروعات تطوير العشوائيات

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى على أهمية مشروعات تطوير العشوائيات، حيث أنه بالإضافة إلى ما يساهم به ذلك من حفاظٍ على صورة الوجه الحضارى لمصر، فهناك العديد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لمشروعات تطوير العشوائيات، حيث توفر سكناً آمناً وكريماً للمواطنين يتمتع بكافة الخدمات والمرافق.

جاء ذلك، خلال اجتماع الرئيس السيسى اليوم، الخميس، بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزراء الإسكان والمرافق، والكهرباء والطاقة المتجددة، والاستثمار، والزراعة واستصلاح الأراضى، والتعاون الدولى، والبترول والثروة المعدنية.



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