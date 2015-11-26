بالصور.. أضخم امرأة فى العالم تخطى وزنها 700 كيلو بسبب صديقها

زيادة الوزن من الأشياء المنتشرة بشكل كبير بين الأشخاص، لكن الزيادة المفرطة للوزن بسبب صديق يشجعك على تناول الطعام، فهذه كارثة بكل المقاييس حدثت لامرأة حتى أصبحت أضخم امرأة فى العالم.>وهى القصة التى نشرها الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فى تقرير عن أضخم امرأة فى العالم، وهى السيدة Patty Sanchez التى تبلغ من العمر 51 عامًا، وهى أم لأربعة أولاد، فى مدينة رينو بولاية نيفادا، والتى وصل وزنها إلى 721 كجم، وذلك بعد طلاقها من زوجها الثانى وتعرفها على صديق كان يشجعها على تناول الطعام ما أدى إلى زيادة وزنها بصورة مبالغ فيها حتى أصبحت اضخم امرأة فى العالم.

وبعد انفصالها عن صديقها، اتبعت نظامًا غذائيًا وأصبح وزنها 476كجم، حيث أنها كانت تستهلك 13.000 سعر حرارى فى اليوم لعدة سنوات بتشجيع من صديقها لتناول الكثير من الطعام، وبعد أن انفصلت عنه اتبعت نظامًا غذائيًا وخسرت من الوزن 238 كجم، من وزنها وكان ذلك بتشجيع من أبنائها.

ووفقًا للتقرير فإنه بعد انفصال باتى عن صديقها قررت تغيير النظام الغذائى ونمط حياتها، وفقدان الوزن، وقد تحسنت بشكل كبير حياتها الشخصية والعائلية بعد فقدان الوزن، مشيرة إلى أنها كانت تشعر بالموت البطىء، ولكن الآن بعد اتباع النظام الغذائى أصبحت تتناول 3000 سعر حرارى فى اليوم بمساعدة أولادها وهما Logan Webber الذى يبلغ من العمر 28 عامًا وScott Webber الذى يبلغ من العمر 30 عامًا.

وتقول السيدة Patty Sanchez، إنها بدأت تتعلم صناعة الوجبات الخاصة بها بيديها، فكانت تعد لنفسها طبق السلطة والدجاج والبطاطس، وتتناول كميات قليلة جدًا من الكربوهيدرات خلال اليوم، مضيفة أن لديها القدرة على السيطرة على شهيتها تجاه الطعام وتشعر بأنها أفضل الآن.

أضافت "باتى" بعد الطلاق من زوجها الثانى، تعرفت عن طريق الدردشة بالصدفة على صديق، وكانت 90% من علاقتنا تدور حول الأكل، قائلة: "أنا أحب الطهى وتناول الطعام ما تتسبب فى زيادة سريعة بالوزن".

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