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بالصور.. "تعليم الفيوم" تنظم معرض الطفولة للصحافة المدرسية

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بالصور.. "تعليم الفيوم" تنظم معرض الطفولة للصحافة المدرسية بالصور.. "تعليم الفيوم" تنظم معرض الطفولة للصحافة المدرسية
نظمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم معرض الطفولة والصحافة المدرسية على مستوى المحافظة، برعاية الدكتور السيد بسيونى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بحضور جمال عبد الحليم مدير عام الخدمات التربوية بالديوان، وسامح حسان محكم بإدارة الصحافة بديوان وزارة التربية والتعليم، ومصطفى هدهود محكم بديوان وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

وجهز المعرض أسرة توجيه عام الصحافة والإعلام التربوى بالفيوم، ويقام خلال شهر نوفمبر سنوياً، بمشاركة إدارات الفيوم التعليمية بمراحل رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية بمدرسة التجارة الثانوية للبنات بالفيوم، ويحتوى المعرض على صحف حائطية ومقالات صحفية وصحف ربع ساعة ومجلات إلكترونية وألبومات رياض أطفال.

من جانبه أكد الدكتور سيد بسيونى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، على المشاركين بالمعرض ضرورة الاهتمام بتنظيم المعرض بشكل جيد حتى تحصد المديرية مركزا متقدما على مستوى الجمهورية فى هذا المجال وتنال إعجاب المحكمين من ديوان الوزارة.

وقال جمال عبد الحليم، مدير عام الخدمات التربوية بديوان المديرية، إن المعرض يضم العديد من الأعمال الفنية البارزة والمتميزة، والتى نالت إعجاب المحكمين، وإنه يحمل فكراً بناءً من أجل تحقيق التقدم والتطور التعليمى المنشود لأن النشاط مكمل تعليمى مهم وفائق الأهمية.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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