بالصور.. مدير أمن الفيوم يستقبل تلاميذ مدرسة الأندلس بمكتبه

استقبل اليوم، الخميس، اللواء ناصر العبد، مدير أمن الفيوم مجموعة من أطفال مدرسة الأندلس والأخصائيين الاجتماعيين بالمدرسة.

كانت المدرسة قررت إرسال وفد من التلاميذ وبعض الأخصائيين الاجتماعيين بالمدرسة الى مبنى مديرية أمن الفيوم لمقابلة مدير أمن الفيوم وتقديم الشكر والعرفان لرجال الشرطة بالمحافظة لتحقيقهم الأمن والاستقرار وجهودهم فى تحقيق الانضباط بالشارع وإزالة التعديات وتسيير حركة المرور.

ومن جانبه أكد مدير الأمن أن توجيهات وزير الداخلية تؤكد على تفعيل التواصل مع مختلف شرائح المجتمع بهدف إبراز الجوانب الاجتماعية والإنسانية لوزارة الداخلية وجهودها لتحقيق التجاوب مع القطاعات الجماهرية بما يدعم ثقة الرأى العام فى هيئة الشرطة.

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