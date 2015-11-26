أخبار عاجلة

أبو الغيط يعود من جولة أوروبية- عربية -
ده كلام - سعد الصغير يرد على "كنت بتكره باباك ليه" ويسرد قصة "تهديد" زميله في المدرسة الإبتدائية -
ده كلام - سعد الصغير يغني " اصحى الصبح بدري " وسالي : واد يا سعد اصحى يلا -
الأزهر الشريف يدين عملية الدهس في العاصمة السويدية ستوكهولم -
زحام شديد على بوابات دريم بارك للاحتفال بيوم اليتيم -
بالصور.. حفل زفاف جماعي لـ 5 عرائس ضمن احتفالات "يوم اليتيم" بالأقصر -
الشرطة السويدية: اعتقال رجل مشتبه به في هجوم ستوكهولم -
"المرصد السوري": انطلاق طائرات عسكرية من المطار الذي ضربته واشنطن اليوم -
عرض «ابن الريح وقطة بسبع أرواح» في ثان أيام مهرجان شباب الجنوب -
إحالة 24 موظفا وعاملا بـ«أوقاف المنيا» للتحقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

غضب بين موظفى الإدارة الصحية بدمنهور لتأخر صرف رواتبهم

Google+ Print
غضب بين موظفى الإدارة الصحية بدمنهور لتأخر صرف رواتبهم غضب بين موظفى الإدارة الصحية بدمنهور لتأخر صرف رواتبهم
سادت اليوم حالة من الغضب بين العاملين بالإدارة الصحية بدمنهور لعدم صرف راتبهم لشهر نوفمبر وتأخره عن المواعيد الرسمية لصرف الرواتب والمعتادة يوم 22 من كل شهر، والمحول على البنك الأهلى الفرع الرئيسى بدمنهور.

وقال العشرات من العاملين بالإدارة الصحية، إن النظام السابق فى عملية صرف الراتب من خلال الموظف المختص بالوحدة كان أفضل نظرا لالتزامه بمواعيد ثابتة بالصرف يوم 22 من كل شهر، لافتين إلى أن تأخر الرواتب يؤثر بالسلب على التزاماتهم الحياتية فجميعهم مرتبطون بأقساط شهرية وجمعيات فهذا الوضع أصبح يمثل لهم أزمة كبيرة.

وهدد موظفو إدارة دمنهور الصحية أنه فى حال عدم صرف رواتبهم يوم الأحد القادم حسبما قال لهم مسئولو البنك الأهلى سوف ينظمون وقفة احتجاجية للمطالبة بتدخل وزير الصحة ورئيس الوزراء وإعادة صرف رواتبهم من خلال الإدارات التى يعملون بها وإلغاء نظام تحويل المرتبات على البنوك.

من جانبه قال المحاسب صبحى الخراشى رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى بدمنهور إن البنك وفر للعاملين بالإدارة الصحية بدمنهور ماكينة صراف آلى بمقر الإدارة تسهيلا عليهم.

وفيما يتعلق بتأخر المرتبات صرح رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى بدمنهور فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أنه لا دخل للبنك الأهلى فى عملية تأخر صرف المرتبات نهائيا.

وأكد الخراشى أن البنك حريص جدا على تقديم جميع الخدمات لعملائه بسهولة ويسر، موضحا أنه سيتم صرف مرتبات العاملين بالإدارة الصحية بدمنهور يوم الأحد المقبل بمشيئة الله .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365