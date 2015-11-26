غضب بين موظفى الإدارة الصحية بدمنهور لتأخر صرف رواتبهم

سادت اليوم حالة من الغضب بين العاملين بالإدارة الصحية بدمنهور لعدم صرف راتبهم لشهر نوفمبر وتأخره عن المواعيد الرسمية لصرف الرواتب والمعتادة يوم 22 من كل شهر، والمحول على البنك الأهلى الفرع الرئيسى بدمنهور.

وقال العشرات من العاملين بالإدارة الصحية، إن النظام السابق فى عملية صرف الراتب من خلال الموظف المختص بالوحدة كان أفضل نظرا لالتزامه بمواعيد ثابتة بالصرف يوم 22 من كل شهر، لافتين إلى أن تأخر الرواتب يؤثر بالسلب على التزاماتهم الحياتية فجميعهم مرتبطون بأقساط شهرية وجمعيات فهذا الوضع أصبح يمثل لهم أزمة كبيرة.

وهدد موظفو إدارة دمنهور الصحية أنه فى حال عدم صرف رواتبهم يوم الأحد القادم حسبما قال لهم مسئولو البنك الأهلى سوف ينظمون وقفة احتجاجية للمطالبة بتدخل وزير الصحة ورئيس الوزراء وإعادة صرف رواتبهم من خلال الإدارات التى يعملون بها وإلغاء نظام تحويل المرتبات على البنوك.

من جانبه قال المحاسب صبحى الخراشى رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى بدمنهور إن البنك وفر للعاملين بالإدارة الصحية بدمنهور ماكينة صراف آلى بمقر الإدارة تسهيلا عليهم.

وفيما يتعلق بتأخر المرتبات صرح رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى بدمنهور فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أنه لا دخل للبنك الأهلى فى عملية تأخر صرف المرتبات نهائيا.

وأكد الخراشى أن البنك حريص جدا على تقديم جميع الخدمات لعملائه بسهولة ويسر، موضحا أنه سيتم صرف مرتبات العاملين بالإدارة الصحية بدمنهور يوم الأحد المقبل بمشيئة الله .