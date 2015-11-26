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بالصور..وفد "سياحة مصر" يؤسس مركز تدريب صناعة السجاد فى وداى مجرح بسيناء

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بالصور..وفد "سياحة مصر" يؤسس مركز تدريب صناعة السجاد فى وداى مجرح بسيناء بالصور..وفد "سياحة مصر" يؤسس مركز تدريب صناعة السجاد فى وداى مجرح بسيناء
قام وفد من جمعية سياحة وتنمية المجتمع بمشاركة نقابة الصحفيين وهيئة تنشيط السياح بتأسيس مركز تدريب على صناعة السجاد بوادى مجرح بمدينة نويبع.

وقام الوفد بتسليم وتركيب عدد 2 نول، وبدء التدريب لمجموعات جديدة من نساء البدو، فى إطار برنامج التواصل المجتمعى الذى تقوم به الجمعية بمدينة نويبع تحت إشراف عبد الجليل عبد الحميد والشيخ جمعة غانم.

كما تم تركيب عدد 3 نول بوادى مجرح 2 ومتابعة الإنتاج والتدريب تحت إشراف الشيخ فراج أو عطية ود. ناهد نصر الدين.

من جهة أخرى قام الوفد بزيارة مدرسة قرية عرب حمدان، للمشاركة فى النشاط الرياضى وحفل توزيع الجوائز على الأطفال المتفوقين والموهوبين.
>اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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مصر 365

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