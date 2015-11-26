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مؤسسة صندوق الخير تفتتح معرضها السنوى للملابس المستعملة فى آداب الإسكندرية

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مؤسسة صندوق الخير تفتتح معرضها السنوى للملابس المستعملة فى آداب الإسكندرية مؤسسة صندوق الخير تفتتح معرضها السنوى للملابس المستعملة فى آداب الإسكندرية
افتتحت مؤسسة "صندوق الخير" اليوم، الخميس، وللمرة الثانية المعرض السنوى للملابس المستعملة فى كلية الآداب بمركز تعليم اللغة العربية للأجانب، معلنة عن تبرعها بعائد المعرض لدعم صندوق الطلبة غير القادرين بالكلية.

وشارك بالافتتاح الدكتور عباس سليمان، عميد كلية الآداب، والدكتورة غادة عبد المنعم، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والدكتورة نيفين خالد وكيل الكليه لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة لنا حبيب، مدير مركز تعليم العربية للأجانب.

ويقول عميد كلية الآداب إن المعرض يأتى لدعم الطلبة غير القادرين، ولتمكينهم من الحصول على ملابس لائقة بأسعار رمزية جدا.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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