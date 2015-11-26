أسباب حب الشباب.. فتش وراء نفسيتك وخفف توترك

أسباب حب الشباب

حب الشباب وعلاقته بالعامل النفسى

حب الشباب من الأمور المزعجة للكثيرين وانتشاره على سطح البشرة خاصة فى مراحل المراهقة والشباب، قد يبحث المريض وراء علاجه لسنوات دون جدوى، ويرجع ذلك للكثير من الأسباب، أهمها أن حب الشباب له الكثير من الأسباب والعوامل التى تساعد على ظهوره، ما يستدعى معرفة السبب للتخلص من المشكلة.>ولأن حب الشباب عرض لمشكلة ما يعانى منها الجسم. فقد يحار البعض أمام علاجه، فالتغيرات الهرمونية، والتكيسات على المبيض لدى بعض الفتيات، والتغيرات الفسيولوجية لجسم الفتاة والشاب فى مرحلة المراهقة، بجانب الكثير من الأسباب الأخرى ولعل من أهمها العصبية والتوتر والضغوط النفسية، تصبح سببًا وراء الإصابة بحب الشباب، هذا ما أكد عليه الدكتور أيمن محمد أخصائى الجلدية.>وتابع أيمن حديثه مؤكدًا أن العامل النفسى والتوتر والقلق النفسى والعصبية الزائدة وحالات الضغط العصبى والنفسى المستمرة، خاصة فى مراحل الشباب والمراهقة والتى تتحكم فيها بشكل كبير التغيرات الطبيعية الطارئة على أجسام الشباب، تصبح سببًا فى الإصابة بحب الشباب وتكرار ظهوره بعد علاجه ظاهريًا.

لذا ينصح أخصائى الجلدية، بملاحظة المريض بحب الشباب لحالته النفسية ومدى ارتباطها بظهور البثور، مع ضرورة سؤال كل طبيب مريضه على هذا السبب بالخصوص، مع تقليل حدة القلق النفسى والتوتر والعاطفة الجياشة والتأثر السريع بالمواقف، وممارسة تمارين النفس والاسترخاء كلما شعر بالتوتر، بجانب وضع خطة علاج ظاهرية للجلد وحب الشباب ليصبح العلاج فعالاً.

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