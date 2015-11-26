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بالصور.. انطلاق مراكز تدريب الأولمبياد المصرى الخاص بالوادى الجديد

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بالصور.. انطلاق مراكز تدريب الأولمبياد المصرى الخاص بالوادى الجديد بالصور.. انطلاق مراكز تدريب الأولمبياد المصرى الخاص بالوادى الجديد
انطلقت مراكز التدريب الرياضى للأولمبياد الخاص المصرى، فى محافظة الوادى الجديد، ضمن محافظات المختلفة خلال شهر نوفمبر الجارى، حيث شهدت محافظة القاهرة انطلاق 6 مراكز تدريب رياضى فى مراكز شباب المحافظة، أما محافظات الجيزة والوادى الجديد وبورسعيد، فقد أقام الأولمبياد الخاص المصرى مركزين للتدريب الرياضى داخل تلك المحافظات.

وقال الدكتور باسم التهامى مدير الرياضة والتدريب بالأولمبياد الخاص المصرى، إن مراكز التدريب الرياضية تعتبر إحدى ركائز برنامج الأولمبياد الخاص، والتى تحقق رسالته ومهمته فى توفير التدريبات المستمرة للاعبين من ذوى القدرات الخاصة خلال العام، والتى بدورها تهدف إلى زيادة قاعدة الممارسة بين اللاعبين وصناعة أبطال رياضيين جدد فى الرياضات المختلفة يستطيعون تمثيل مصر فى المسابقات الدولية الإقليمية منها والعالمية.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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