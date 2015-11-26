جولة لمحافظ المنيا بالمعهد الأزهرى تكشف إهمال وعدم نظافة وارتفاع نسب غياب الطلاب

ووجه المحافظ اللوم للمعلمين قائلا " إنكم مقصرون في المسئولية الملقاة على عاتقكم ، من خلال حالة الإهمال والسلبية التي يعاني منها المعهد وطالبهم بالاهتمام بالطلاب وتحسين مستواهم الدراسي . مؤكدا على أهمية دور الأزهر الديني والتعليمي في المجتمع. ، وأوضح أهمية غرس القيم الأصيلة وتعاليم ديننا الحنيف وكيفية الاستفادة منها في كافة مناحي الحياة.
ولفت المحافظ خلال جولته إلى ضرورة تخصيص الطوابق الأولي من المعهد للطلاب ونقل الهيئة التدريسية والإدارية إلى الطوابق العليا ،حيث فؤجي المحافظ ان الطوابق العليا مخصصة للطلاب ،مما يتسبب في إجهادهم .
وشدد المحافظ على المقاول المسئول عن أعمال تركيب البلاط بضرورة مراعاة الدقة والالتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة ومراعاة الله سبحان وتعال في كافة الأعمال المكلفين بها.
وكان المحافظ قد زار المعهد خلال الانتخابات البرلمانية وكلف بالعمل على إعادة تطوير مدخل المعهد وتشجير وتجميل المنطقة المحيطة به على نفقة المحافظة ،واعدا إياهم بزيارة مفاجئة أخرى لمتابعة الأعمال.
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