جولة لمحافظ المنيا بالمعهد الأزهرى تكشف إهمال وعدم نظافة وارتفاع نسب غياب الطلاب

أعرب اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا عن استيائه الشديد من الحالة العامة السيئة للمعهد الأزهري بجنوب المدينة ،حيث تفقد المحافظ اليوم المبنى لمتابعة أعمال التطوير الخاصة بمدخل المعهد والسور الخارجي ، وشدد المحافظ على مدير المنطقة الأزهرية بالعمل على إقالة مدير المعهد بسبب عدم نظافة الفصول والعيادة الطبية وارتفاع نسب الغياب بالفصول ،وتدني مستوى الطلاب الدراسي ،حيث قام المحافظ بعمل اختبارات بسيطة للطلاب في الرياضيات واللغة العربية ،ولفت المحافظ إلى أن قيادات ومعلمي المعهد يجب أن يمثلوا القدوة والقيمة لأنهم يمثلوا الأزهر الشريف الذي يعد منارة للعلم والأخلاق على مستوى العالم العربي .

ووجه المحافظ اللوم للمعلمين قائلا " إنكم مقصرون في المسئولية الملقاة على عاتقكم ، من خلال حالة الإهمال والسلبية التي يعاني منها المعهد وطالبهم بالاهتمام بالطلاب وتحسين مستواهم الدراسي . مؤكدا على أهمية دور الأزهر الديني والتعليمي في المجتمع. ، وأوضح أهمية غرس القيم الأصيلة وتعاليم ديننا الحنيف وكيفية الاستفادة منها في كافة مناحي الحياة.

ولفت المحافظ خلال جولته إلى ضرورة تخصيص الطوابق الأولي من المعهد للطلاب ونقل الهيئة التدريسية والإدارية إلى الطوابق العليا ،حيث فؤجي المحافظ ان الطوابق العليا مخصصة للطلاب ،مما يتسبب في إجهادهم .

وشدد المحافظ على المقاول المسئول عن أعمال تركيب البلاط بضرورة مراعاة الدقة والالتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة ومراعاة الله سبحان وتعال في كافة الأعمال المكلفين بها.

وكان المحافظ قد زار المعهد خلال الانتخابات البرلمانية وكلف بالعمل على إعادة تطوير مدخل المعهد وتشجير وتجميل المنطقة المحيطة به على نفقة المحافظة ،واعدا إياهم بزيارة مفاجئة أخرى لمتابعة الأعمال.

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