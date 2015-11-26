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مدير "إينى" الإيطالية يعرض على السيسى خطط تنفيذ مشروع حقل الغاز "ظُهر"

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مدير "إينى" الإيطالية يعرض على السيسى خطط تنفيذ مشروع حقل الغاز "ظُهر" مدير "إينى" الإيطالية يعرض على السيسى خطط تنفيذ مشروع حقل الغاز "ظُهر"
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الخميس، كلاوديو دِيسكالزى المدير التنفيذى لشركة "إينى" الإيطالية للبترول، بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من مسئولى الشركة.

اليوم السابع -11 -2015

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن المدير التنفيذى لــ"إينى" عرض الخطط المقترحة لتنفيذ مشروع حقل الغاز الطبيعى "ظُهر" بالمياه المصرية فى البحر المتوسط، حيث تناول الدراسات الجيولوجية وعمليات المسح والإجراءات التى قامت بها الشركة بالمياه الضحلة والعميقة، بما يشمله ذلك من إنشاءات للبنية تحتية ومد شبكات الربط وشراء معدات استخراج حديثة تحضيراً لبدء الإنتاج خلال عام 2017.

اليوم السابع -11 -2015

وأشار "ديِسكالزى" إلى مساهمة الشركات المصرية الوطنية فى أعمال تنمية الحقل، مؤكداً ما يعكسه ذلك من تنسيق وتعاون قائم بين الشركة ووزارة البترول والشركات التابعة لها.

كما استعرض المدير التنفيذى مشروعات الشركة فى وخططها المستقبلية لزيادة استثماراتها فى مجال البحث والتنقيب، حيث أكد "ديسكالزى" على ما يتمتع به قطاع الطاقة فى مصر من فرص استثمارية واعدة.

أضاف السفير علاء يوسف أن الرئيس أشاد بحرص المدير التنفيذى للشركة الإيطالية على إحاطة الجانب المصرى بشكل دورى بتطورات العمل فى حقل "ظُهر"، منوهاً إلى ما يعكسه ذلك من مهنية وانضباط فى عمل الشركة.

وأضاف الرئيس أن متانة وعمق العلاقات المتميزة التى تربط مصر بإيطاليا تنعكس على حجم أعمال وأنشطة شركة "إينى" فى مصر، مؤكداً التطلع لزيادة استثمارات الشركة فى مصر بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين، لاسيما فى ضوء ما يشهده قطاع التنقيب عن النفط والغاز في مصر من نتائج بحثية مُبّشرة.

كما شدد على أهمية الالتزام بالبرنامج الزمنى المُحدد لبدء إنتاج حقل "ظُهر". ووجه وزارة البترول بمواصلة التعاون المكثف مع الشركة وتذليل ما قد تواجهه من عقبات والاستمرار فى المتابعة الدورية لأعمال تطوير الحقل.

وأشار السفير علاء يوسف، إلى أن المدير التنفيذى "ديِسكالزى" أكد فى ختام اللقاء على اعتزاز شركة "إينى" الإيطالية بشراكتها القائمة مع مصر، مشيراً إلى حرص الشركة على التوصل لمزيد من الاكتشافات الجديدة بما يساهم فى تلبية احتياجات التنمية الاقتصادية التى تشهدها مصر.


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