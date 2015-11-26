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الصحة : إغلاق 228 منشأة طبية خاصة مخالفة بالبحيرة

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الصحة : إغلاق 228 منشأة طبية خاصة مخالفة بالبحيرة الصحة : إغلاق 228 منشأة طبية خاصة مخالفة بالبحيرة
أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق 228 منشآة طبية خاصة بمحافظة البحيرة، وذلك خلال حملات المرور المكثفة التي قامت بها الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص "العلاج الحر" للرقابة والتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة بالمحافظة، منذ بداية العام الحالي وحتى الآن.

هذه الحملات أسفرت عن غلق "120 عيادة خاصة، 13 مركز طبي، 11 مستشفى خاص، 54 معمل تحاليل، 4 أقسام بمستشفى خاص، حضانة بدون ترخيص، 4 غرف عمليات، 8 عيادات تخصصية، 3 مراكز بصريات، مركز إدمان، 6 مراكز أشعة و3 مراكز علاج طبيعي" .. بإجمالي 228 منشآة طبية خاصة مخالفة.

وأشار د. صابر غنيم -رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص، فى تصريحات صحفية، إلى أن قرارات الغلق للمنشآت الطبية الخاصة بإختلاف أنواعها ، جاءت إما لعدم وجود ترخيص عمل لهذه المنشآت الصحية أو عدم مطابقتها للمواصفات الصحية أو مخالفتها للإشتراطات اللازمة لتشغيلها أو عدم تطبيق إجراءات مكافحة العدوى بها، لافتاً إلى أن حملات التفتيش والرقابة على المنشآت الطبية الخاصة يأتي في إطار ضبط العمل داخل هذه المنشآت وضمان عدم مخالفاتها بما يكفل تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية للمرضى.

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مصر 365