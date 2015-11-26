الصحة : إغلاق 228 منشأة طبية خاصة مخالفة بالبحيرة

هذه الحملات أسفرت عن غلق "120 عيادة خاصة، 13 مركز طبي، 11 مستشفى خاص، 54 معمل تحاليل، 4 أقسام بمستشفى خاص، حضانة بدون ترخيص، 4 غرف عمليات، 8 عيادات تخصصية، 3 مراكز بصريات، مركز إدمان، 6 مراكز أشعة و3 مراكز علاج طبيعي" .. بإجمالي 228 منشآة طبية خاصة مخالفة.
وأشار د. صابر غنيم -رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص، فى تصريحات صحفية، إلى أن قرارات الغلق للمنشآت الطبية الخاصة بإختلاف أنواعها ، جاءت إما لعدم وجود ترخيص عمل لهذه المنشآت الصحية أو عدم مطابقتها للمواصفات الصحية أو مخالفتها للإشتراطات اللازمة لتشغيلها أو عدم تطبيق إجراءات مكافحة العدوى بها، لافتاً إلى أن حملات التفتيش والرقابة على المنشآت الطبية الخاصة يأتي في إطار ضبط العمل داخل هذه المنشآت وضمان عدم مخالفاتها بما يكفل تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية للمرضى.