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الخارجية السعودية: الخيار العسكرى فى سوريا مازال قائما

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الخارجية السعودية: الخيار العسكرى فى سوريا مازال قائما الخارجية السعودية: الخيار العسكرى فى سوريا مازال قائما

>قال وزير الخارجية السعودى عادل الجبير اليوم الخميس إن الخيار العسكرى فى سوريا مازال قائما وإن دعم المعارضة التى تقاتل الرئيس بشار الأسد سيستمر.

وأضاف فى مؤتمر صحفى مع نظيره النمساوى سيباستيان كورتز أن بلاده على اتصال بعدد من جماعات المعارضة السورية بشأن عقد اجتماع محتمل فى المملكة لتوحيد قوى المعارضة قبل محادثات السلام المقبلة فى فيينا. ولم يذكر الجبير موعدا لأى اجتماع.

وقال "الخيار العسكرى لا يزال قائما والدعم للمعارضة السورية لا يزال مستمرا."، وأضاف أن الاجتماع فى المملكة "إذا حدث سيكون الهدف هو توحيد المعارضة السورية ومساعدة المعارضة فى الخروج برؤية واحدة لكى تستطيع أن تلعب دورا فعالا أكثر فى المحادثات للوصول إلى حل سلمى يؤدى إلى إبعاد بشار الأسد."

وأجريت محادثات دولية فى فيينا هذا الشهر وضعت خلالها وإيران وتركيا والدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة -وهى الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين- خطة تقضى بإجراء محادثات مباشرة بين والمعارضة بحلول أول يناير كانون الثانى المقبل.

وتعتبر الانقسامات فى صفوف المعارضة واحدة من العقبات التى تواجه الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع، وتضم المعارضة الائتلاف الوطنى السورى الذى يتخذ من تركيا مقرا له -وهو كيان سياسي- كما تشمل مجموعة واسعة من الجماعات المسلحة غير الموحدة فى هيكل عسكرى واحد، وقال وزير الخارجية السعودى "لا نتعامل مع أى جماعات مدرجة على قوائم الإرهاب."
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مصر 365

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