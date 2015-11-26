السجن 15 عاما لطالبين ذبحا زميلهما داخل مدرسة بشبرا الخيمة لسرقة هاتفه

قضت محكمة جنايات أحداث شبرا الخيمة، برئاسة المستشار شريف نافع، وعضوية المستشارين أيمن حمدان، وأحمد العربى، وحضور ممثل النيابة العامة عبد الله وجيه، وأمانة سر خالد عبد الراضى بمعاقبة طالبين بالسجن المشدد 15 عاما لاتهامهما بقتل طالب زميلهما طعنا بالسكين داخل مدرسة بشبرا الخيمة لسرقة هاتفه المحمول.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما انهال المتهمين "إسلام" و"مينا" 17 سنة، طعنا بالسكين على المجنى عليه "هيثم" 16 سنة لسرقة هاتفه المحمول، حيث كشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين استدرجا المجنى عليه عقب إنتهاء اليوم الدراسى بمدرسة فى شبرا الخيمة وأخرج أحدهما سكينا من حقيبة مدرسته وطعن به زميله 10 طعنات أودت بحياته وفرا هاربين .

وتبين من التحريات والتحقيقات أن الجريمة تم كشفها عن طريق طلبة بالمدرسة شاهدوا المتهمين يفرون مسرعين من المدرسة، وتم القبض عليهما، وإحالتهما للنيابة، وأن المتهمين قتلا المجنى عليه لسرقة هاتفه المحمول، وأحيلا للمحاكمة التى أصدرت قرارها اليوم بحبسهما 15 عاما كأقصى عقوبة لهما بقانون الطفل.

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