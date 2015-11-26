أخبار عاجلة

أبو الغيط يعود من جولة أوروبية- عربية -
ده كلام - سعد الصغير يرد على "كنت بتكره باباك ليه" ويسرد قصة "تهديد" زميله في المدرسة الإبتدائية -
ده كلام - سعد الصغير يغني " اصحى الصبح بدري " وسالي : واد يا سعد اصحى يلا -
الأزهر الشريف يدين عملية الدهس في العاصمة السويدية ستوكهولم -
زحام شديد على بوابات دريم بارك للاحتفال بيوم اليتيم -
بالصور.. حفل زفاف جماعي لـ 5 عرائس ضمن احتفالات "يوم اليتيم" بالأقصر -
الشرطة السويدية: اعتقال رجل مشتبه به في هجوم ستوكهولم -
"المرصد السوري": انطلاق طائرات عسكرية من المطار الذي ضربته واشنطن اليوم -
عرض «ابن الريح وقطة بسبع أرواح» في ثان أيام مهرجان شباب الجنوب -
إحالة 24 موظفا وعاملا بـ«أوقاف المنيا» للتحقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

السجن 15 عاما لطالبين ذبحا زميلهما داخل مدرسة بشبرا الخيمة لسرقة هاتفه

Google+ Print
السجن 15 عاما لطالبين ذبحا زميلهما داخل مدرسة بشبرا الخيمة لسرقة هاتفه السجن 15 عاما لطالبين ذبحا زميلهما داخل مدرسة بشبرا الخيمة لسرقة هاتفه
قضت محكمة جنايات أحداث شبرا الخيمة، برئاسة المستشار شريف نافع، وعضوية المستشارين أيمن حمدان، وأحمد العربى، وحضور ممثل النيابة العامة عبد الله وجيه، وأمانة سر خالد عبد الراضى بمعاقبة طالبين بالسجن المشدد 15 عاما لاتهامهما بقتل طالب زميلهما طعنا بالسكين داخل مدرسة بشبرا الخيمة لسرقة هاتفه المحمول.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما انهال المتهمين "إسلام" و"مينا" 17 سنة، طعنا بالسكين على المجنى عليه "هيثم" 16 سنة لسرقة هاتفه المحمول، حيث كشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين استدرجا المجنى عليه عقب إنتهاء اليوم الدراسى بمدرسة فى شبرا الخيمة وأخرج أحدهما سكينا من حقيبة مدرسته وطعن به زميله 10 طعنات أودت بحياته وفرا هاربين .

وتبين من التحريات والتحقيقات أن الجريمة تم كشفها عن طريق طلبة بالمدرسة شاهدوا المتهمين يفرون مسرعين من المدرسة، وتم القبض عليهما، وإحالتهما للنيابة، وأن المتهمين قتلا المجنى عليه لسرقة هاتفه المحمول، وأحيلا للمحاكمة التى أصدرت قرارها اليوم بحبسهما 15 عاما كأقصى عقوبة لهما بقانون الطفل.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365