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لبنان يحبط إدخال 25 كيلو جراماً من الكوكايين فى مطار بيروت

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لبنان يحبط إدخال 25 كيلو جراماً من الكوكايين فى مطار بيروت لبنان يحبط إدخال 25 كيلو جراماً من الكوكايين فى مطار بيروت
أحبطت القوى الأمنية اللبنانية فى مطار بيروت اليوم الخميس، محاولة إدخال 25 كيلو جراما من مخدر الكوكايين كانت موضوعة فى حقيبة أحد الركاب من الجنسية الهولندية الذى وصل إلى لبنان من البرازيل عن طريق المغرب.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، أن عناصر الجمارك فى دائرة المسافرين والسوق الحرة فى مطار رفيق الحريرى الدولى (مطار بيروت) أحبطت اليوم محاولة إدخال كمية تقدر بحوالى 25 كيلو جراما من الكوكايين تم ضبطها فى حقيبة أحد الركاب الذى وصل إلى بيروت من البرازيل عن طريق المغرب مواليد 1986 ويحمل الجنسية الهولندية.

وأضافت الوكالة أن الأجهزة المختصة فى المطار تتابع التحقيقات الأولية مع صاحب الحقيبة الموقوف.

وقالت إن النيابة العامة الاستئنافية فى جبل لبنان أشارت إلى إحالة المسافر مع المضبوطات الى مكتب مكافحة المخدرات المركزى فى بيروت لمتابعة التحقيق معه.
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