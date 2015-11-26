الرئاسة: مد استقبال أوراق المقبولين ببرنامج تأهيل الشباب أسبوعاً إضافياً

تستمر مديريات الشباب على مستوى الجمهورية، فى استقبال المتقدمين المقبولين فى المرحلة الأولى من اختبارات البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة.

ووفقاً للمكتب الإعلامى لرئيس الجمهورية، يعلن البرنامج عن إستمرار فترة إستقبال الأوراق لمدة أسبوع إضافى حيث كان من المفترض أن تنتهى فترة تقديم الأوراق اليوم الخميس 26 نوفمبر لتستمر حتى يوم الخميس 3 ديسمبر 2015 فى إطار إتاحة الفرصة ليتمكن المقبولين من التقدم بالأوراق المطلوبة.

وكانت نتيجة التقديم للشباب قد تم الإعلان عنها من خلال الموقع الإلكترونى للبرنامج حيث يتيح الموقع الفرصة لجميع المتقدمين الدخول لمعرفة نتيجة إجتيازهم المرحلة الأولى للتقييم، و كذلك عناوين مديريات الشباب المخصصة لإستقبال الأوراق و طبيعة الأوراق المطلوبة من خلال الرابط التالى

www.plp.eg

وبدأت عملية تسليم الأوراق منذ يوم الثلاثاء 17 نوفمبر و تفتح مكاتب المديريات أبوابها لإستقبال المتقدمين منذ الثامنة صباحاً و حتى الخامسة مساءً.

تجدر الإشارة، إلى أن البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة يعتبر كل من تقدم جزء من البرنامج و سيحصل المتقدمين الغير مقبولين فى المرحلة الأولى على مزايا الإشتراك فى عدد من الفعاليات الخاصة بالبرنامج و كذلك الحصول على المحتوى الدراسى للبرنامج مجاناً.

وتستقبل صفحات البرنامج على مواقع التواصل الإجتماعى أسئلة و استفسارات المتقدمين على مدار الساعة.

https://www.facebook.com/plpegypt