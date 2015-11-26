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بالصور.. وزير الآثار يفتتح مقبرة "أمنحوتب حوى" بالبر الغربى فى الأقصر

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بالصور.. وزير الآثار يفتتح مقبرة "أمنحوتب حوى" بالبر الغربى فى الأقصر بالصور.. وزير الآثار يفتتح مقبرة "أمنحوتب حوى" بالبر الغربى فى الأقصر
افتتح الدكتور ممدوح الدماطى، وزير الآثار، اليوم الخميس، مقبرة الوزير أمنحوتب حوى رقم 28 بمنطقة العساسيف بالبر الغربى فى الأقصر، بحضور محمد بدر محافظ الأقصر، بعد الانتهاء من أعمال الترميم بها.
>اليوم السابع -11 -2015

من جانبه أكد الدكتور مصطفى وزيرى، مدير عام آثار الأقصر، أن المقبرة تحوى مناظر تجمع كلا من الملك أمنحتب الثالث وأمنحتب الرابع (إخناتون) فى آن واحد، كما تظهر كتابات تحمل اسم الملكين داخل خرطوشين بجوار بعضهما البعض، مشيرا إلى أن هذه المقبرة اكتشفتها البعثة المصرية الإسبانية العاملة بالموقع منذ سنوات.
>اليوم السابع -11 -2015

فيما أكد الدكتور فرانشيسكو مارتن، رئيس البعثة الإسبانية المصرية، أن البعثة تعمل فى مقبرة أمنحتب حوى منذ عام 2009، حيث عملت على دراسة وفحص العناصر المعمارية للمقبرة ومتابعة الحالة الإنشائية لها بصفة دورية، ما أسفر عن نجاحها منذ قرابة العام فى الكشف عن عدد من العناصر الخزفية داخل المقبرة خلال سنوات عملها الماضية.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015


>- وزير الآثار ومحافظ الأقصر يفتتحان مقبرة "تى تى 110" بالعساسيف غربى الأقصر

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