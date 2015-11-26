هيئة السكك الحديدية تدرس زيادة غرامة ركوب القطارات بدون تذاكر

أكد المهندس أحمد حامد، رئيس هيئة السكة الحديد، أنه تم التنسيق الكامل بين الهيئة والشرطة وعمل تفتيش يومى بجميع محطات الهيئة، وسد الثغرات الموجودة بالفعل، مشيراً إلى التواجد الدائم لمفتشى التذاكر.

وشدد رئيس هيئة السكة الحديد، فى بيان عن اجتماع الأمن والسلامة مع نواب الهيئة واللواء صفوت طنطاوى وكيل الإدارة العامة لشئون مترو الأنفاق والسكة الحديد واللواء خالد الطوخى مدير إدارة البحث الجنائى والعميد محمد عكاشة مدير إدارة شرطة السكة الحديد والعميد حسام إبراهيم وكيل إدارة البحث الجنائى والعقيد وائل عصام رئيس مباحث السكة الحديد ومستشارى وزير النقل للمتابعة والرقابة والتأمين، على ضرورة زيادة منافذ بيع التذاكر ووضع آلية تطبيق قيمة الغرامة.

وأضاف البيان، أنه جارى دراسة زيادة قيمة الغرامة للركوب بدون تذكرة وتطبيقها وتفعيل الغرامة الفورية للعبور من على شريط السكة، ووضع آلية لعدم تسرب التذاكر للسوق السوداء، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من مفتشى نقل الهيئة والفحص والشرطة مع الأمن الإدارى للتفتيش على القطارات المحطات وشبابيك التذاكر، وتشكيل لجنة لمفاجأة القطارات والتفتيش بصفة يومية من قطاعى الفحص وخدمة العملاء والأمن والأمن الإدارى.

وأوضح البيان أن قيادات الإدارة العامة للشرطة أكدت على تواجد خدمات تأمينية على جميع القطارات المكيفة وغير المكيفة.

وناشد البيان ركاب القطارات الالتزام بالحصول على تذاكر السفر من خلال الشبابيك المتوفرة بجميع المحطات والتابعة للهيئة، لعدم تعرضهم لدفع الغرامة والتى سوف يتم زيادتها بنسبة 50% من قيمة التذكرة، كما ناشد الركاب الحفاظ على الممتلكات العامة (محطات – قطارات ) حيث أنها ملك للراكب وهو المنتفع الأول.

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