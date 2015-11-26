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بالصور.. البابا تواضروس ووفد كنسى يصلان القدس للصلاة على مطرانها الراحل

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بالصور.. البابا تواضروس ووفد كنسى يصلان القدس للصلاة على مطرانها الراحل بالصور.. البابا تواضروس ووفد كنسى يصلان القدس للصلاة على مطرانها الراحل
وصل إلى الأراضي الفلسطينية قداسة البابا تواضروس الثانى والوفد المرافق له، ومن المنتظر أن يرأس البابا بعد غد السبت صلوات الجنازة على روح المتوفى الأنبا أبراهام مطران الكرسي الأورشليمى والشرق الأدنى، الذى وافته المنية صباح الأربعاء.
>ورافق قداسة البابا فى سفره وفد تكون من: الأنبا بيشوى مطران دمياط وكفر الشيخ، والأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون، والأنبا يسطس أسقف ورئيس دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، والأنبا كيرلس آفا مينا أسقف ورئيس دير مارمينا بمريوط، والأنبا ثيئودوسيوس أسقف وسط الجيزة. كما ضم الوفد القس أنجيلوس إسحق سكرتير قداسة البابا، وجرجس صالح الأمين العام الفخرى لمجلس كنائس الشرق الأوسط.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أعلنت أمس الأربعاء وفاة الأنبا "إبرام الأورشليمى" مطران القدس والشرق الأدنى، عن عمر ناهز 73 عامًا، حيث قضى الأنبا إبرام فى منصبه مطرانًا للقدس 24 عاما دافع خلالها عن أملاك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى القدس والأراضى الفلسطينية المحتلة من اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلية.
>اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
>

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مصر 365