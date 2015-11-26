أخبار عاجلة

أبو الغيط يعود من جولة أوروبية- عربية -
ده كلام - سعد الصغير يرد على "كنت بتكره باباك ليه" ويسرد قصة "تهديد" زميله في المدرسة الإبتدائية -
ده كلام - سعد الصغير يغني " اصحى الصبح بدري " وسالي : واد يا سعد اصحى يلا -
الأزهر الشريف يدين عملية الدهس في العاصمة السويدية ستوكهولم -
زحام شديد على بوابات دريم بارك للاحتفال بيوم اليتيم -
بالصور.. حفل زفاف جماعي لـ 5 عرائس ضمن احتفالات "يوم اليتيم" بالأقصر -
الشرطة السويدية: اعتقال رجل مشتبه به في هجوم ستوكهولم -
"المرصد السوري": انطلاق طائرات عسكرية من المطار الذي ضربته واشنطن اليوم -
عرض «ابن الريح وقطة بسبع أرواح» في ثان أيام مهرجان شباب الجنوب -
إحالة 24 موظفا وعاملا بـ«أوقاف المنيا» للتحقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مباحث المنتزه ثان تضبط ربة منزل هاربة من 311 حكما بالحبس

Google+ Print
مباحث المنتزه ثان تضبط ربة منزل هاربة من 311 حكما بالحبس مباحث المنتزه ثان تضبط ربة منزل هاربة من 311 حكما بالحبس
تمكن ضباط وحدة تنفيذ أحكام قسم شرطة ثان المنتزه من ضبط كل من "محمد أ م" 55 سنة مفتش تموين، مقيم دائرة القسم محكوم عليه فى القضية جنايات مركز السادات "تزوير" غيابياً بالسجن لمدة 3 سنوات، و"غازى.ر.غ" 19 سنة عاطل مقيم دائرة القسم محكوم عليه فى القضية جنايات ثان المنتزه "مخدرات" غيابياً بالسجن لمدة 6 سنوات.

كما تم ضبط "إخلاص.أ.ر" 60 سنة ربة منزل مقيمة دائرة قسم العطارين محكوم عليها فى عدد "311" حكما جزئيا ومستأنفا منها القضية جنح القسم "مبانى" بلغت جملة الأحكام الصادرة ضدها 65 سنة، و"محمد ح ط" 29 سنة عامل مقيم دائرة القسم محكوم عليه فى القضية جنايات ثان المنتزه "مخدرات" غيابياً بالسجن لمدة 5 سنوات، وجار التنفيذ عليهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365