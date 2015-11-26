مباحث المنتزه ثان تضبط ربة منزل هاربة من 311 حكما بالحبس

تمكن ضباط وحدة تنفيذ أحكام قسم شرطة ثان المنتزه من ضبط كل من "محمد أ م" 55 سنة مفتش تموين، مقيم دائرة القسم محكوم عليه فى القضية جنايات مركز السادات "تزوير" غيابياً بالسجن لمدة 3 سنوات، و"غازى.ر.غ" 19 سنة عاطل مقيم دائرة القسم محكوم عليه فى القضية جنايات ثان المنتزه "مخدرات" غيابياً بالسجن لمدة 6 سنوات.

كما تم ضبط "إخلاص.أ.ر" 60 سنة ربة منزل مقيمة دائرة قسم العطارين محكوم عليها فى عدد "311" حكما جزئيا ومستأنفا منها القضية جنح القسم "مبانى" بلغت جملة الأحكام الصادرة ضدها 65 سنة، و"محمد ح ط" 29 سنة عامل مقيم دائرة القسم محكوم عليه فى القضية جنايات ثان المنتزه "مخدرات" غيابياً بالسجن لمدة 5 سنوات، وجار التنفيذ عليهم.