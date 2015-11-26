لأول مرة بالجامعات المصرية محاكاة لبنك بتجارة المنصورة

أعلن الدكتور محمد عطوة عميد كلية التجارة بجامعة المنصورة ان الكلية تنفذ حاليا مشروع محاكاة لبنك ضمن قاعات التدريب بالكلية وهى أول عملية محاكاة لبنك بالجامعات المصرية وتم تصميم وتنفيذ المشروع مطابق للواقع بنسبة 100 % من كافة النواحى ( التصميمات – التنفيذ – الإضاءة – التجهيزات الالكترونية – الأثاث – البرامج الالكترونية ) وتم تجهيز البنك الافتراضى بالمكاتب وخزائن الأوراق والأرفف وأماكن تخزين الملفات للعملاء والكراسى والمناضد الخاصة بالعاملين داخل البنك.

وذكر بيان للجامعة أنه تم مخاطبة الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية لعمل نموذج محاكاة للبوصة المصرية والتعاون مع مركز الدراسات المالية والمصرفية بالكلية لتدريب الطلاب على إجراءات ومراحل التداول بصورة سليمة كما تم وضع شاشات خاصة بالبورصة تبين عملية تداول البورصة المصرية وارتفاع وانخفاض الأسهم كما يحدث في البورصة المصرية بالتعاون مع بعض الخبراء والتقنيين بالبورصة المصرية .

وأشار عميد كلية التجارة إلى أن المشروع يأتي في اطار خطة الجامعة والكلية على تأهيل الطلاب وصقل مهاراتهم التعليمية من خلال تدريبهم بنموذج يحاكى البنوك بكافة الجوانب بداية من التصميم وحتى جميع التجهيزات للعمل على اكتساب الخبرات العملية بجانب الدراسة العلمية داخل الكلية لتأهيل الخريج للمنافسة بسوق العمل سواء البورصة او العمل بالبنوك والوحدات المصرفية .

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