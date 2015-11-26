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مرشح خاسر بالانتخابات فى الدقهلية يضرب عن الطعام اعتراضاً على النتيجة

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مرشح خاسر بالانتخابات فى الدقهلية يضرب عن الطعام اعتراضاً على النتيجة مرشح خاسر بالانتخابات فى الدقهلية يضرب عن الطعام اعتراضاً على النتيجة
أضرب محمد طه سالم أبو مندور 49 سنة موظف مرشح سابق عن الطعام داخل مستشفي بلقاس العام، احتجاجا على رسوبه فى الانتخابات، مطالباً بالإعادة لتعرضه لمؤامرة على حد قوله.

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء السعيد عمارة مدير مباحث المديرية، بدخول محمد طه سالم أبو مندور 49 سنة موظف ومقيم بعزبة صبحي التابعة لمركز بلقاس، ومرشح سايق للانتخابات البرلمانية، فى إضراب عن الطعام داخل مستشفي بلقاس العام، لاتهامة بتزوير الانتخابات فى دائرته، لصالح مرشحين آخرين، وأنه كان يجب أن يحصل على 30 ألف صوت وصدر إعلان النتيجة من القضاة بحصوله على 595 صوتاً فقط.

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