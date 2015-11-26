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مرشحة الإعادة بالشرقية: نائب حزب وطنى وراء إطلاق الشائعات حولى

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مرشحة الإعادة بالشرقية: نائب حزب وطنى وراء إطلاق الشائعات حولى مرشحة الإعادة بالشرقية: نائب حزب وطنى وراء إطلاق الشائعات حولى
قالت المهندسة "إيمان سالم خضر" مرشحة جولة الإعادة بالدائرة الثانية "مركز الزقازيق" بالشرقية، إن تعرضها للشائعات لن ينال من عزيمتها، وأنها ستواصل السباق الانتخابى ببسالة كما بدأته فى الجولة الأولى، لافتة إلى أنها اكتشفت أن وراء تلك الشائعات أنصار مرشح منافس كان نائبا للحزب الوطنى.

وأضافت أنها سبق وعرض عليها منصب وزير، وكرمت ضمن أفضل 100 سيدة على مستوى الجمهورية، ولولا أن الأهالى يعرفونها جيدا متواجدة وسطهم ما كانوا منحونى أصواتهم .

ويشار إلى أن الدائرة مخصص لها 4 مقاعد، وتجرى جولة الإعادة بين 8 مرشحين بينهم 4 نواب للحزب الوطنى هم "عزت بدوى - محمد الصالحى - رفعت بيومى - لطفى شحاتة"، ومرشح الوفد "هانى درى أباظة" مرشح مستقبل وطن خالد بشر - إيمان سالم خضر - ومحمد البحراوى.

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