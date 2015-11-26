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الداخلية ترفض تنظيم وقفة احتجاجية لـ «منتصر الزيات» على سلالم نقابة الصحفيين

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الداخلية ترفض تنظيم وقفة احتجاجية لـ «منتصر الزيات» على سلالم نقابة الصحفيين الداخلية ترفض تنظيم وقفة احتجاجية لـ «منتصر الزيات» على سلالم نقابة الصحفيين

منتصر الزيات

قال منتصر الزيات المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين، إن قسم شرطة قصر النيل تواصل مع مكتبه، وأبغله برفض وزارة الداخلية تنظيم وقفة احتجاجية والمسيرة المزمع تنظيمها يوم السبت المقبل.
> وذكر “الزيات” في بيان له أنه تم تحرير محضر رسمي وأخذ التعهد على المحامي علي عبد الهادي بابلاغه بقرار الرفض، وجاري بحث الموقف وإفادة الزملاء.
> وتعجب المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين، قائلا: “لكن اللافت أن ما يخص وزارة الداخلية هو المسيرة باعتبار أنها تخضع لقانون التظاهر، لكن ما علاقة وزارة الداخلية بوقفة احتجاجية على سلالم نقابة المحامين؟”.

المراسل : عمر شوقي

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