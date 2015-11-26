إزالة 185حالة تعد وتحرير 14 محضر تموين في حملة ببنى سويف

أسفرت الحملات المشتركة التي تشنها الوحدة المحلة لمركزومدينة بنى سويف وقسم شرطة المرافق ومديرية التموين علي ميادين و شوارع مدينة بني سويف عن ازالة 185 حالة تعد، منها 31 إشغالات، 3 أكشاك ، 16 لافتة، 18 تانده ، و36 تعديات و81 باعه جائلين.

كما تمكنت الحملة التي استخدم فيها معدات الوحدة المحلية "لودر ،سيارة كهربائية، وسيارتي نقل لحمل التعديات المزاله" وأشرف عليها اللواء رضا طبلية مدير امن بني سويف وقادها العميد احمد عيطة رئيس مركز ومدينة بني سويف والرائد وليد الخولي رئيس قسم المرافق، من تحرير 14 محضر تموين لعدد من المحال التجارية المخالفة.

>