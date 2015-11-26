بالصور.. أبرز 10 مشاهد مؤثرة من جنازة شهيدى الواجب بسوهاج

رصد "اليوم السابع" بالصور أقوى 10 مشاهد خلال استقبال جثمانيى شهيدى الواجب، الشهيد المستشار عمر محمد حماد والذى استشهد فى حادث انفجار فندق القضاة بالعريش أثناء إشرافه على العملية الانتخابية، والشهيد مجند حازم مساعد ابن قرية أولاد سالم بدائرة مركز دار السلام، والذى استشهد فى حادث إرهابى آخر بمحافظة الإسماعيلية .

وجاءت من أبرز المشاهد وأصعبها استقبال الطفل يوسف نجل المستشار الشهيد عمر لجثمان والده بمطار سوهاج الدولى، وسط حالة من الذهول من الموقف.

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أما المشهد الثانى فكان لوالد الشهيد مجند حازم مساعد أثناء جلوسه داخل الإسعاف بجوار نعش نجله، وسط حالة من البكاء والانهيار حزنًا على فراقه.

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وكان المشهد الثالث لحظة وصول جثمان الشهيد المستشار عمر حماد إلى مقابر العائلة، وسط حالة من الحزن ومحاولة أغلب المشيعين ملامسة النعش لتوديعه.

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ومن أبرز المشاهد التى تم رصدها أيضًا قيام أحد الأطفال بحمل لافتة كتب عليها "لا للإرهاب"، وطفل آخر رفعها من أعلى شرفة منزله كتب عليها "لا للإرهاب لا للفساد".



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