بالصور..توقيع بروتوكول ريادة الأعمال بين "زراعة مشتهر" ومنظمة العمل الدولية

أكد جمال سرور وزير القوى العاملة، أن الجامعة أثبتت أنها ليست مكانا أكاديميا فقط بل أنها أصبحت تقوم بدور تنموى، مشيرا إلى أن مصر من الدول المؤسسة لمنظمة العمل الدولية، حيث انضمت لها عام 1936 لتحقيق التعاون مع المجتمع الخارجى، لتوفير فرص عمل لائقة لشباب مصر.

وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على تشجيع الشباب على خوض مجال الأعمال الريادية باعتبارها النواة الأولى لخلق رجال الأعمال، مشيرا إلى أننا نعمل على توفير قروض من الصندوق الاجتماعى للتنمية وبنك ناصر بفوائد صغيرة، لمساعدة الشباب على بناء مشروعاتهم الصغيرة.

وأكد الوزير، أن الوزارة تقوم بتنفيذ مجموعة من المشروعات فى محافظات القناة تشمل مجالات التشييد والتشغيل الذاتى لاستغلال طاقات الشباب وتحويلها لطاقات منتجة فى إطار مجموعة من الآليات لتوفير فرص عمل فى مختلف الاتجاهات بالتعاون مع كل المؤسسات.

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وقال الوزير، إن المستقبل مبشر وبخير وكلما زاد الاستقرار زاد تنفيذ المشروعات.

جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية التعاون لإنشاء وحدة تطوير أعمال المشروعات الزراعية بكلية الزراعة بمشتهر جامعة بنها ضمن برنامج ريادة الأعمال و"وظائف لائقة لشباب مصر" بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بحضور الدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها، والدكتور جمال إسماعيل نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة، والدكتور محمود عراقى عميد كلية الزراعة بمشتهر.

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من جانبه أكد الدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها، ضرورة الانتقال من فكر الجودة والاعتماد إلى فكر المهنية فى التعليم العالى وتقديم أفضل خدمة للطلاب، مشيرا إلى أنه لابد من تحويل البحوث العلمية لابتكارات ومشروعات تضيف للاقتصاد القومى ولا تجعلها حبيسة الأدراج، مضيفا أنه تم الانتهاء من الخطة الاستراتيجية للجامعة 2015 – 2022 والدعامة الأساسية فيها هى المهنية فى التعليم العالى وتميز العمل فى القطاعات المختلفة بالجامعة والاندماج مع عالم الأعمال وتخطى فكرة الاعتماد والجودة.

وأضاف أننا نعمل جميعا كأسرة واحدة داخل الجامعة، قائلا، إننا أصحاب رسالة وخدام لهذا الوطن.

ونوه شمس الدين بأن مصر تمر بظروف صعبة تحتاج منا جميعا للمزيد من العمل والإنتاج والتكاتف لإعلاء شان الوطن ونبذ الخلاف والتعصب.

من ناحيته قال بيتر ماكوى رئيس مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إن مصر وطن كبير والمنظمة تسعى لتنمية الشراكة والتعاون مع الجانب المصرى فى مختلف المجالات خاصة الزراعية لتوفير فرص عمل للشباب المصرى تدر ربحا عليهم وعلى أسرهم.

وأكد الدكتور جمال إسماعيل نائب رئيس جامعة بنها استمرار الجامعة فى تنفيذ المشروعات الزراعية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، لتوفير فرص عمل للطلاب والخريجين، مشيرا إلى أنه تم تدريب 105 طلاب على المشروعات والأعمال الزراعية والإنتاجية.

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