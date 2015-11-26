«الدسوقي» يناشد الشباب بعدم الانسياق وراء شائعة استمارة بدل البطالة في أسيوط

أصدر المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، تعليماته إلى رؤساء المراكز والأحياء والقرى بتوعية المواطنين وتحذيرهم من الانسياق وراء الشائعات، التي أطلقها البعض بخصوص شراء استمارات التقدم لبرنامج البطالة من خلال إرسالها بالبريد على عنوان خاطىء بالقاهرة .

وأكد ” الدسوقي “، في تصريحاتٍ صحفية له، على أن بعض الأشخاص قاموا بالنصب على الشباب بالقرى والمراكز، وأوهموهم بشراء استمارات تم تزويرها للحصول على بدل بطالة لشباب الخريجيين، وأن هذا ليس له أي أساس من الصحة، وهدفه جني مبالغ مالية من الشباب واستغلال حاجتهم للعمل، مشيرًا إلى التنسيق مع الأجهزة الأمنية بالمحافظة للقبض على هؤلاء النصابين، وكل من يقوم ببيع الاستمارات للشباب.

وناشد محافظ أسيوط، الشباب بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات والتحقق من أية مسابقات أو إعلانات للوظائف تطرحها الوزارات المختلفة من خلال الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية للمحافظة، ومديريات الخدمات والوحدات التابعة لها لأنها هي القنوات الرسمية المسئولة عن التواصل مع الشباب والمواطنين.

وكانت عددًا من المكتبات الخاصة والأشخاص، قد أعلنوا عن بيع استمارات للحصول على بدل بطالة في شوارع مدينة أسيوط، وضع فيها عنوان خاطيء لوزارة التضامن الاجتماعي، وهو في الواقع لوزارة التموين دون أن يكون للموضوع أي أساس من الصحة.