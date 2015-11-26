«الصحة»:علاج 541 ألف مريض غير القادرين بالكروت الذكية

أعلنت وزارة الصحة والسكان تفعيل برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الإجتماعى “بنظام الكروت الذكية” بـ13 محافظة منذ يناير 2015 وحتى الآن، مشيرة إلى أنه تم علاج 541 ألفًا و205 أشخاص من المنتفعين والمسجلين بمشروع التغطية الصحية لغير القادرين خلال تلك الفترة.

وأوضحت “مدير برنامج علاج غير القادرين” أن البرنامج يهدف إلى توفير تغطية تأمينية لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعى وعددهم 7.3 مليون مواطن بـ 1153 قرية وهى القرى الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال وحدات الرعاية الأساسية المطورة والمستشفيات العامة والمركزية ومستشفيات التأمين الصحي، بالإضافة إلى المستشفيات التعليمية والجامعية ومستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأشارت إلى أن البرنامج يهدف أيضاً إلى تطوير المستشفيات من حيث البنية التحتية والإنشاءات و التجهيزات، وكذلك استكمال وتدريب الأطقم الطبية خاصةً فى المناطق النائية والمحرومة، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من تطبيق المرحلة الأولى للبرنامج التي بدأت منذ يناير حتى يونيو 2015، والتي تضم 11 محافظة، وهم على الترتيب “أسوان، الأقصر، قنا، سوهاج، السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، بني سويف، البحر الأحمر، جنوب سيناء وأسيوط”، علماً بأنه من خلال هذه المرحلة تم تغطية أفقر (7) محافظات وفقاً لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.

وتابعت أنه من المقرر أن تغطي المرحلة الثانية للبرنامج 15 محافظة، وقد بدأت بالفعل منذ يوليو الماضى وتستمر حتى مارس 2016، مشيرة إلى بدء تطبيق المرحلة الثانية بمحافظتي المنوفية و دمياط، و جار تطبيقه بمحافظات “البحيرة، الإسكندرية، الشرقية و الدقهلية” خلال الشهر الجاري، كما سيتم تفعيله في باقي محافظات المرحلة تباعاً حسب توافر البنية التحتية اللازمة.

جدير بالذكر أنه يشارك بالبرنامج عدد من الوزارات وهى وزارات التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، التضامن الاجتماعي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة المالية.

وكان قد تم التعريف بالبرنامج من خلال منافذ صرف المعاش الاجتماعي للمنتفعين، حيث تم إعلام أصحاب المعاشات للتوجه لأقرب مركز صحة لمحل سكنهم للتسجيل بالبرنامج على أن يتقدموا ببطاقة الأسرة الذكية التى تُصرف بها السلع التموينية، وأيضاً بطاقة صرف المعاش إضافة إلى بطاقة الرقم القومي.