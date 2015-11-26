مجمع الملك فهد بالسعودية يوزع 288 مليون نسخة من القران الكريم منذ إنشائه

أعلن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف فى المدينة المنورة (غرب) السعودية انه قام بتوزيع 288 مليون نسخة من القران الكريم منذ إنشائه عام 1984 .

وأوضح تقرير صادر من المجمع ، نشرته وكالة الانباء السعودية الرسمية(واس) اليوم الخميس أن "مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة قدم خلال شهر محرم الماضي, ما مجموعه 600882 نسخة من القرآن الكريم بمختلف الأحجام، والأجزاء، والتسجيلات، والترجمات، والكتب الإسلامية لمجموعة من الجهات الحكومية والأهلية والخيرية، إضافة إلى عدد من الهيئات الخيرية، وسفارات وقنصليات المملكة فى الخارج .

وأوضح التقرير صادر من المجمع, عن توزيعاته خلال الشهر (الهجري) الماضى 388167 نسخة من المصحف الشريف من مختلف الأحجام و 89010 نسخة من أجزاء القرآن الكريم و 6154 نسخة من التسجيلات الصوتية لقراءات وتلاوات بعض المقرئين و 101964 نسخة من ترجمات معانى القرآن الكريم بمختلف اللغات الأجنبية، و 15587 نسخة من الكتب الدينية .

وأفاد التقرير بأن إجمالى ما وزعه المجمع منذ بداية توزيعه لإصداراته فى 1984 ، وحتى نهاية شهر محرم الماضى وصل 288602950 نسخة من مختلف الإصدارات.

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