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جيرارد: بنيتيث مدرب جيد لكن علاقته بنجوم ريال مدريد مقطوعة

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جيرارد: بنيتيث مدرب جيد لكن علاقته بنجوم ريال مدريد مقطوعة جيرارد: بنيتيث مدرب جيد لكن علاقته بنجوم ريال مدريد مقطوعة

(إفي): قال لاعب الوسط الإنجليزي ستيفن جيرارد لاعب ليفربول السابق ولوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي الحالي، إنه يعتقد أن العلاقة بين نجوم ريال مدريد ومدربهم رافائيل بنيتيث "مقطوعة في الوقت الحالي".

ودافع جيرارد عن المدرب الإسباني الذي لعب تحت إمرته حينما كان الأخير يقود فريقه الإنجليزي السابق، حيث وصفه بـ"مدرب جيد".

وأوضح "رافا مدرب جيد بالنسبة لي. اتساءل ببساطة كيف ستكون العلاقة بينه وبين نجوم الفريق. لكن يبدو أنها مقطوعة حاليا"، في مقابلة مع محطة (بي تي سبورت) البريطانية.

وأضاف "الرئيس (فلورنتينو بيريز) منحه كل الثقة، رغم أن هذا الأمر في ريال مدريد ربما لا يعني الكثير. يجب أن ننتظر ونرى كيف ستسير الأمور".

يشار إلى أن جيرارد كان قائد فريق ليفربول حينما دربه بنيتيث وحقق معه لقب دوري أبطال أوروبا في 2005.

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