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تعرف على أعراض الإصابة بالقولون العصبى

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تعرف على أعراض الإصابة بالقولون العصبى تعرف على أعراض الإصابة بالقولون العصبى
القولون العصبى يصيب مجموعة كبيرة من الأشخاص، ولا يفرق بين الفئات العمرية، ولا يمكن التنبؤ بإصابة شخص بالقولون دون آخر.

أعراض القولون كثيرة


>والكثير من الأعراض الشائعة تصبح مصاحبة لمريض القولون العصبى وتزيد حدتها من مريض إلى آخر، هذا ما أكد عليه الدكتور محمد فوزى أخصائى الباطنة، موضحا أن الكثير من الأعراض الظاهرة تجزم للمريض بالقولون بإصابته.

أشهر أعراض القولون


>وتابع الدكتور محمد حديثه عن أعراض الاصابة بالقولون ذاكرا منها:
>- آلام تختلف حدتها من مريض إلى آخر وتأتى مريض القولون من حين إلى آخر بالبطن
>-آلام بالبطن تظهر لدى البعض بعد تناول الطعام أو المرور بمواقف عصبية
>-الإسهال المستمر والملازم للمريض، أو فى الوقت ذاته يعانى إمساكا مستمرا، أو كلاهما معا بشدة واضطراب
>-الشعور الدائم بحالة من كبر حجم البطن وثقلها وانتفاخها على الدوام
>-كثرة تكون الغازات التى لا تنتهى سواء تناول المريض ما يستدعيها أو تناول طعام عادى
>-آلام بالمعدة وحرقة يعانى منها البعض
>-الشعور بالضيق بعد تناول الطعام، أو الشعور بالرغبة فى التقيؤ على أوقات من اليوم

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