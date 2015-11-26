للحامل.. اشربى لبن وعصاير طبيعية وبلاش قهوة ونسكافيه ومياه غازية

فترة الحمل هى فترة بداية تكوين دعائم جسم الطفل، وكل ما تتناوله الحامل ينعكس بشكل أو بآخر على نمو الطفل وصحته، وفى هذا الأمر تحدثنا الدكتورة يسرية محمد استشارى أمراض النساء والتوليد، موضحة أنها فترة هامة لا يصح إهمال غذاء الأم خلالها.

وتوضح الدكتورة يسرية أن الكثير من المشروبات الصحية تصبح حتمية خلال فترة الحمل، لأنها تساعد على تزويد الأم والجنين بالعناصر اللازمة للبناء والنمو كالكالسيوم، ومن أهم المشروبات الصحية التى يجب ألا يخلو يوما دون تناولها طوال شهور الحمل، كوب صباحى أو مسائى من اللبن، عصائر طبيعية منزلية، ككوب يومى من عصير البرتقال، أو الرمان المفيد للمعدة، أو كوب من عصير التفاح، كما أن تناول ما لا يقل عن ٤ لترات من المياه مفيد للغاية للحامل.

أما عن المشروبات الممنوعة على الحامل، أو تلك التى يجب تجنب الكميات الكبيرة منها، فتوضح يسرية أن على رأسها الكولا والمياه الغازية السوداء الممنوعة منعا باتا، أما باقى الأنواع الفاتحة يمكن شربها مرتين أو 3 أسبوعيا بما يعادل كوب واحد فى اليوم، وكذلك القهوة والنسكافيه والكابتشينو والقهوة السريعة وغيرها، فلا يجوز تناول أكثر من كوب واحد من نوع واحد منها فى اليوم، وإذا تناولت الحامل إحداها يمنع عليها باقى الأنواع طوال اليوم، وكذلك الشاى الثقيل، أما الشاى الخفيف أو المضاف إليه اللبن يمكنها تناول كوب واحد من أحد النوعين يوميا، وكذلك ممنوع عن الحامل كل المشروبات الجاهزة والمعلبة بأنواعها.

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