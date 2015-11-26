بشرى لمرضى التهاب المفاصل..علاج جديد من خلايا الجسم يحد من العمليات الجراحية

التهابات المفاصل، من الأمراض التى يعانى منها نسبة كبيرة من الأشخاص، وتعيق ممارسة الحياة اليومية بشكل طبيعى لعدم الحركة.

ووفقا للموقع الإلكترونى لصحيفة" ديلى ميل" البريطانية، أن علاجا جديدا من خلايا الجسم يقلل من إجراء العمليات الجراحية، ويركز على تخفيف آلام التهابات المفاصل وعدم الحاجة لاستبدال المفصل، عن طريق استخدام جزئيات صغيرة جدا يتم إجراؤها بشكل طبيعى من الجسم لحماية وإصلاح المفاصل التى بها ضرر، ويخفض الرغبة فى إجراء جراحة استبدال الركبة والورك التى تكون معقدة ومكلفة.

وحسب التقرير، فإن العلاج من خلال خلايا مختلفة microvessicles من غشاء البلازما، أظهرت الأبحاث أن السائل الكثيف الذى لم يتواجد بالمفاصل فى مرضى التهابات المفاصل هو microvessicles الآن يعد من الوسائل التى تحارب المرض، كما أن وجود microvessicles مع بروتين Annexin A1، فى الركبة يحمى الغضروف من التهابات المفاصل .

وحسبما جاء فى التقرير فى تجارب أجريت على الفئران المصابة بالتهابات فى المفاصل، وتم حقنها بسائل microvessicles فى المفاصل مما قلل الضرر فى الغضروف، بالإضافة إلى ذلك التهابات المفاصل فى الفئران أصبحت أقل من المستوى بعد حقنها ببروتين microvessicles الذى يساعد على إصلاح الضرر.

ويعتقد الخبراء أنه يتم إجراء microvessiclesمن قبل خلايا الدم البيضاء التى تصل لالتهابات المفصل للحد من الأضرار، وذلك لعدم وجودها بأعداد كافية لمنع المرض، وإذا أمكن استخراجها من الدم وحقنها مرة أخرى فى الجسم، فمن الممكن أن تكون علاجا جديدا قويا وأكثر فاعلية للحد من التهابات المفاصل.

وقال Mauro Perretti المؤلف الرئيسى للدراسة، إن العلاج رهن التمويل، ويمكن أن يكون متاحا فى وقت مناسب "خمس سنوات فقط"، حيث إن تجاربه ركزت على التهاب المفاصل لكنه يعتقد أن يستفيد به أيضا من يعانون من هشاشة العظام ومن الممكن إصلاح الضرر.

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