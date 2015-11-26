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منظمة الصحة: حالات الإصابة بالإيدز بلغت رقما قياسيا بأوروبا العام الماضى

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منظمة الصحة: حالات الإصابة بالإيدز بلغت رقما قياسيا بأوروبا العام الماضى منظمة الصحة: حالات الإصابة بالإيدز بلغت رقما قياسيا بأوروبا العام الماضى
ذكرت منظمة الصحة العالمية أن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس نقص المناعة المكتسب (إتش أى في) المسبب لمرض الإيدز بلغت رقما قياسيا فى أوروبا خلال عام.2014

وأوضح المكتب الإقليمى المختص بالمنظمة والمركز الأوروبى للوقاية من الأمراض ومكافحتها أنه تم تسجيل 142197 حالة إصابة جديدة بمرض الإيدز خلال العام الماضى فى القارة العجوز.

يذكر أن عدد حالات الإصابة الجديدة التى تم تسجيلها فى عام 2013 بلغت 136235 حالة.

وتم تسجيل حالات جديدة بصفة خاصة فى الجزء الشرقى من قارة أوروبا.

وقالت مديرة المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية فى أوروبا سوزانا جاكاب: "إننا ندعو الدول الأوروبية لاتخاذ إجراءات جريئة ووقف انتشار فيروس (اتش أى فى) نهائيا".
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