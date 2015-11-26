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أستاذ كبد: الطرق العلاجية الخاطئة لانسداد الأوردة الكبدية يسبب تليف الكبد

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أستاذ كبد: الطرق العلاجية الخاطئة لانسداد الأوردة الكبدية يسبب تليف الكبد أستاذ كبد: الطرق العلاجية الخاطئة لانسداد الأوردة الكبدية يسبب تليف الكبد
أكد الدكتور محمد أمين صقر أستاذ الكبد والجهاز الهضمى، بطب عين شمس، أن متلازمة "بد كيارى"، تؤدى فى حالة عدم التعامل معها بطريقة علاجية سليمة إلى الإصابة بتليف فى الكبد، وقد وصل عدد الحالات التى يتم متابعتها فى الوحدة إلى أكثر من 400 حالة.
>اليوم السابع -11 -2015

وأشار خلال مؤتمر قسم طب المناطق الحارة بطب عين شمس، إلى أن كلية طب عين شمس، بالتعاون مع وحدة الأشعة التداخلية، وأمراض الدم، والجراحة، قامت بإنشاء وحدة دراسة أمراض الكبد الوعائية، "انسداد الأوردة الكبدية أو ما يعرف بمتلازمة بد كيارى".
>اليوم السابع -11 -2015

وأضاف "صقر" أن هذه المتلازمة قد تؤدى إلى الإصابة بسرطان فى الكبد، وقد وجد أن نسب الإصابة بسرطان الكبد فى المجموعة التى تم دراستها بقسم طب المناطق الحارة تمثل 2.9% من المصابين بهذه المتلازمة، موضحًا أن أعراض هذه المتلازمة تتمثل فى حدوث آلام فى البطن، مع تكون سائل الاستسقاء، ويكثر فى الإناث متوسطات العمر، نتيجة انسداد الأوردة الكبدية بجلطات، موضحا أن ذلك يرجع لأسباب كثيرة، مثل الإصابة ببعض الأمراض الوراثية المتعلقة بعوامل تجلط الدم، وأيضًا بعض الأمراض الروماتيزمية.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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مصر 365