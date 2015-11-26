خده من الشمس.. فيتامين "D" له دور فعّال فى تغذية المخ وتقوية المناعة

نتائج جديدة ومثيرة كشف عنها مؤتمر طب الأطفال العربى الدولى خلال يومه الأول المنعقد فى مدينة شرم الشيخ، حيث أكد أطباء وأساتذة طب الأطفال على أن فيتامين "D" له فوائد كثيرة ولا تقتصر فوائده على تقوية العظام فحسب.

وفى هذا السياق، أوضح الأستاذ الدكتور دكتور مراد الألفى مدير مستشفى الأطفال بالجلاء أن فيتامين "D" له فوائد مذهلة حيث يعتبر هرمونا طبيعيا يعزز صحة المخ، ويقوى المناعة إضافة إلى أنه يساعد على تقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام وليونتها لدى الأطفال.

وأكد الدكتور عبد الناصر حسين عبد الناصر أستاذ طب الأطفال وحديثى الولادة، خلال المؤتمر أن أفضل مصدر لفيتامين "D" هو الشمس، لافتاً أن الوقت المناسب للتعرض لأشعة الشمس هو بداية من 12 ظهراً إلى 3 ظهراً، وليس خلف الزجاج.

وأضاف عبد الناصر أن 5 دقائق من تعرض الطفل للشمس كافية لإعطائه كمية مناسبة فيتامين "D" تسد احتياج الجسم لها وتعد أفضل من الأدوية والوصفات.

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