الوجبات السريعة والضغوط النفسية أهم مسببات سرطان القولون

أكد الدكتور محمد أمين صقر أستاذ الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المتوطنة، أن نوعية الغذاء، وخاصة الوجبات السريعة، قد تكون أهم أسباب مرض الالتهابات التقرحية في القولون والأمعاء، التى قد تؤدي إلي الإصابة بسرطان القولون.

وأضاف صقر، خلال انعقاد المؤتمر الثالث لقسم الأمراض المتوطنة، إن الالتهابات التقرحية التي تصيب القولون والأمعاء الدقيقة يمكن علاجها، مشيراً إلى أنه لتشخيص وعلاج الالتهابات التقرحية، بالأمعاء الدقيقة، والقولون يتم عن استخدام طرق تشخيصية، يستخدم فيها أجهزة التصوير الطبي الحديثة مثل الرنين المغناطيسي، والصبغة على الأمعاء الدقيقة ،والغليظة، والأشعة المقطعية، والموجات فوق الصوتية ،علاوة على التحاليل المعملية الحديثة التي تساعد في تشخيص المرض وبيان مدى نشاطه.

وأشار إلى أن المريض تظهر عليه نوبات متكررة من الإسهال المدمم، وغير المدمم وقد يكون مصحوبا بآلام في البطن، وفقدان في الوزن، وقد تظهر بعض الأعراض غير المتعلقة بالجهاز الهضمي، مثل آلام المفاصل، لافتاً الى أن عدد الحالات في هذه المجموعة تتزايد تدريجيا ،وكان يعتقد أن هذه الحالات قليلة ، في مصر ولكن مع زيادة وعي الأطباء، وزيادة وعي المرضى، واكتشاف طرق جديدة للتشخيص ، تم اكتشاف كثير من الحالات ، نتيجة الاستعداد الوراثي، والتعرض لظروف بيئية معينة ، والتي تشمل الأمراض الفيروسية والبكتيرية ،كما ان تعرض المريض للضغوط النفسية ،والعصبية ، قد يؤدي إلي نشاط المرض.

وأوضح ان الأعراض التي يظهر بها المرض قد تتشابه مع كثير من الأمراض التى ظهرت في الآونة الأخيرة ، لافتاً الى أن استخدام العقاقير قد يؤدي إلى تحجيم نشاط المرض، وقد يستمر كمون المرض ، لفترات طويلة، بفضل بعض العقاقير ، وهي ما يعرف باسم العقاقير البيولوجية ، والتي قد يستمر عليها المريض مدى الحياة .

وأكد صقر، أنه لابد ان يخضع المريض لفحوص دورية ، بواسطة المنظار مع اخذ عينات من الأماكن المصابة ، التي يشك وجود تغيرات ظاهرة فيها، ويتم هذا الفحص وفقا لخطوط استرشادية متفق عليها دوليا .

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