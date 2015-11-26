علماء يتوصلون لطريقة جديدة للعلاج بالخلايا الجذعية تضمن شفاء مرضى السكر

الخلايا الجذعية أمل العديد من مرضى السكر فى الشفاء، لكن ثبت فشلها فى بعض الحالات، وهو ما تم تطويره وتلافيه فى مفاجأة تحمل البشرى للملايين من مرضى السكر.

ووفقا لموقع "xinhuanet" الصينى، فإن باحثون أمريكيون توصلوا للعلاج باستخدام الخلايا الجذعية الذى أظهر نتائج مبشرة فى علاج مرضى السكر من النوع الأول، بعد استخدام الخلايا المناعية المعروفة باسم خلايا Tregs، والتى ثبت أنها آمنة وتستمر فى المرضى الذين يعانون من مرض السكر من النوع الأول لمدة سنة على الأقل.

وقال البروفسيور Jeffrey Bluestone أستاذ فى جامعة كاليفورنيا، سان فرانسيسكو إذا كان العلاج بالخلايا الجذعية فى تجارب سابقة لا يحمى قدرة الجسم على إنتاج الأنسولين، فيمكن أن تكون تغيرت قواعد اللعبة، لمرضى السكر من النوع 1، وقد تم إعطاء الأدوية المثبطة للمناعة، ولكن هذه التجارب تعطى طريقا جديدا للأمام باستخدام خلايا Tregs، وهى الخلايا التنظيمية التى لها دور هام فى إعادة التوازن لجهاز المناعة البشرى لأنها تعمل على تجديده مرة أخرى، وقد تكون قادرة على تغيير الواقع فى مسار العلاج بهذا المرض.

وحسبما جاء فى التقرير أن سكر النوع الأول يعد أحد أمراض المناعة الذاتية، حيث يقوم جهاز المناعة بتدمير خلايا بيتا المفرزة للأنسولين فى البنكرياس، عن طريق الخطأ وتهدف العديد من العلاجات باستخدام خلايا Tregs، لمعالجة هذه المشكلة من خلال تثبيط الاستجابة المناعية، وطبقا للأبحاث أن استخدام النهج الجديد باستخدام خلايا Tregs، لتخفيف هجوم جهاز المناعة على خلايا بيتا.

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