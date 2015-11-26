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مصرع مساعد شرطة في حادث تصادم في المنوفية‎

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مصرع مساعد شرطة في حادث تصادم في المنوفية‎ مصرع مساعد شرطة في حادث تصادم في المنوفية‎

أرشيفية

لقي مساعد شرطة سري بمركز بركة السبع، مصرعه أثناء عبوره الطريق أسفل الكوبري العلوي بمدينة بركة السبع، إثر صدمه من قبل سيارة نقل، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وكان اللواء محمد مسعود، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة بحادث تصادم، والمتوفي أسفل الكوبري العلوي ببركة السبع.
> وتبين يالانتقال والفحص، اصطدام السيارة رقم ٣٩١٣٩ نقل المنوفية، قيادة المدعو “صفا محمد إبراهيم”، ٣٠ عامًا – سائق، والمجني عليه “سليمان سيد أحمد “، ٥٥ عامًا – مساعد شرطة سري من قوة مركز بركة السبع، والذي لقي مصرعه حال حادث التصادم.

 وتم تحرير محضر رقم ١٨٠٨٤ جنح بركة السبع، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق .

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