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ضبط عاطلين بحوزتهما ربع كيلو حشيش بزفتى

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ضبط عاطلين بحوزتهما ربع كيلو حشيش بزفتى ضبط عاطلين بحوزتهما ربع كيلو حشيش بزفتى
تمكن ضباط مباحث مركز شرطة زفتى من ضبط عاطلين وبحوزتهما 15 قطعة حشيش تزن 350 جراما بقصد الاتجار ومبلغ 1900 جنيه من متحصلات البيع.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية إخطارًا من اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية بتمكن الرائد على أبو زهرة رئيس مباحث مركز زفتى والقوة المرافقة له تحت إشراف العقيد محمد صالح رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة من ضبط المتهمين، وهما "محمود.ع.أ" 30 سنة عاطل مقيم بندر زفتى، وبحوزته 9 قطع من مخدر الحشيش تزن 100 جرام ومبلغ 600 جنيه، و"محمد.م.أ" 29 سنة عاطل مقيم بندر زفتى وبحوزته 6 قطع من مخدر الحشيش 250 جراما، وهاتف محمول ومبلغ 1300 جنيه بقصد الاتجار.

تحرر المحضر 31651 جنايات مركز زفتى وتولت النيابة العامة التحقيق.

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