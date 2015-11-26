أخبار عاجلة

أبو الغيط يعود من جولة أوروبية- عربية -
ده كلام - سعد الصغير يرد على "كنت بتكره باباك ليه" ويسرد قصة "تهديد" زميله في المدرسة الإبتدائية -
ده كلام - سعد الصغير يغني " اصحى الصبح بدري " وسالي : واد يا سعد اصحى يلا -
الأزهر الشريف يدين عملية الدهس في العاصمة السويدية ستوكهولم -
زحام شديد على بوابات دريم بارك للاحتفال بيوم اليتيم -
بالصور.. حفل زفاف جماعي لـ 5 عرائس ضمن احتفالات "يوم اليتيم" بالأقصر -
الشرطة السويدية: اعتقال رجل مشتبه به في هجوم ستوكهولم -
"المرصد السوري": انطلاق طائرات عسكرية من المطار الذي ضربته واشنطن اليوم -
عرض «ابن الريح وقطة بسبع أرواح» في ثان أيام مهرجان شباب الجنوب -
إحالة 24 موظفا وعاملا بـ«أوقاف المنيا» للتحقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. مؤتمر صحفى لتدشين قافلة جامعة الأزهر الطبية بمحافظة الوادى الجديد

Google+ Print
بالصور.. مؤتمر صحفى لتدشين قافلة جامعة الأزهر الطبية بمحافظة الوادى الجديد بالصور.. مؤتمر صحفى لتدشين قافلة جامعة الأزهر الطبية بمحافظة الوادى الجديد
بدأ منذ قليل مؤتمر صحفي لتدشين فعاليات القافلة الطبية الكبري بمحافظة الوادي الجديد.

وانطلقت صباح اليوم قافلة جامعة الأزهر الطبية الشاملة التى تضم كافة تخصصات الطب إلى محافظة الوادى الجديد برعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.
>اليوم السابع -11 -2015

تقدم القافلة الدكتور عبد الحى عزب رئيس الجامعة والدكتور إبراهيم الهدهد نائب رئيس الجامعة ورئيس لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أسامة الأزهري عضو المكتب الاستشارى برئاسة الجمهورية، والدكتورة مهجة غالب عميدة كلية الدراسات الإسلامة بالقاهرة السابق، المنسق العام للقوافل بلجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، والدكتور جمال عبد ربه مستشار رئيس الجامعة، عضو لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هشام الزيات مدير عام الإدارة الطبية، ولفيف من الأطباء منهم الدكتور وائل الدهشان، استشاري جراحة العظام بمستشفى الزهراء الجامعى ومدير الطوارئ.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365