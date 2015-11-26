بالصور.. مؤتمر صحفى لتدشين قافلة جامعة الأزهر الطبية بمحافظة الوادى الجديد

بدأ منذ قليل مؤتمر صحفي لتدشين فعاليات القافلة الطبية الكبري بمحافظة الوادي الجديد.

وانطلقت صباح اليوم قافلة جامعة الأزهر الطبية الشاملة التى تضم كافة تخصصات الطب إلى محافظة الوادى الجديد برعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

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تقدم القافلة الدكتور عبد الحى عزب رئيس الجامعة والدكتور إبراهيم الهدهد نائب رئيس الجامعة ورئيس لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أسامة الأزهري عضو المكتب الاستشارى برئاسة الجمهورية، والدكتورة مهجة غالب عميدة كلية الدراسات الإسلامة بالقاهرة السابق، المنسق العام للقوافل بلجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، والدكتور جمال عبد ربه مستشار رئيس الجامعة، عضو لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هشام الزيات مدير عام الإدارة الطبية، ولفيف من الأطباء منهم الدكتور وائل الدهشان، استشاري جراحة العظام بمستشفى الزهراء الجامعى ومدير الطوارئ.



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