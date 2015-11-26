مصرع عامل بعد سقوطه من أعلى سلالم مدرسة بالوادى الجديد

لقى عامل بإحدى مدارس الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد مصرعه بعد سقوطه من أعلى سلالم المدرسة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.

وكان اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد قد تلقى إخطارًا من قسم شرطة الفرافرة يفيد بوفاة محمد عبد النبى، 59 سنة عامل بمدرسة الثانوية العامة بمركز الفرافرة، نتيجة لسقوطه من على سلالم المدرسة أثناء فترة عمله بالمدرسة، حيث أكد تقرير الطب الشرعى أن سبب الوفاة نتيجة نزيف حاد بالمخ ولا توجد شبهة جنائية، وتم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة التى صرحت بدفن الجثة.

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