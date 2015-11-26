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شقيق وزير التنمية المحلية يرفع دعوى لوقف إعلان نتائج الانتخابات بشبين الكوم

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شقيق وزير التنمية المحلية يرفع دعوى لوقف إعلان نتائج الانتخابات بشبين الكوم شقيق وزير التنمية المحلية يرفع دعوى لوقف إعلان نتائج الانتخابات بشبين الكوم
أقام المرشح محمد زكى بدر، شقيق وزير التنمية المحلية، دعوى بالقضاء الإدارى بمحافظة المنوفية، لوقف إعلان نتيجة الانتخابات بدائرة مركز شبين الكوم، عقب فشله فى الوصول لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب.

وذكر "بدر" فى الدعوى أن هناك أخطاء فى إعلان نتائج الانتخابات وعدم مطابقة الأرقام بالكشوف الانتخابية لما أعلنته اللجنة العامة، مؤكدا أنه من حقه الإعادة ضمن أربعة مرشحين، حيث إنه كان من المفترض أن يكون رقم 3 من حيث عدد الأصوات.

يذكر أن دائرة مركز شبين الكوم ستشهد إعادة بين 4 مرشحين للمنافسة على مقعدين: وهم قدرى جعفر ووفيق عزت وأحمد مدين وشديد أبو هندية.

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