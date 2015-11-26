بالصور.. محافظ الشرقية يشارك فى مؤتمر جامعة الزقازيق بشرم الشيخ

عقد مجلس جامعة الزقازيق اجتماعه، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور عبد الحكيم نور الدين القائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق بمدينة شرم الشيخ، بحضور الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية.

واقترح الدكتور رضا عبد السلام بأن يتم رفع مذكرة للمجلس الأعلى للجماعات بأن يتم عمل جميع الاجتماعات الخاصة بمجالس الجامعات المختلفة وجميع المؤتمرات العلمية وجميع اجتماعات الشركات ومجالس الكليات بمدينة السلام مدينة "شرم الشيخ".

وأعلن محافظ الشرقية خلال الاجتماع، أن المحافظة ستوفر مبلغ 100 ألف جنيه للطلاب المميزين لدعم السياحة بمدينة شرم الشيخ، لحين رجوع السياحة إلى معدلاتها الطبيعية.

من جانبه قرر الدكتور عبد الحكيم نور الدين أخذ توصية من مجلس جامعة الزقازيق، لرفعها للمجلس الأعلى للجامعات والدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى باقتراح الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية.

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