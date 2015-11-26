جامعة الأزهر توزع 800 حذاء نسائى ورجالى على غير القادرين بالوادى الجديد

دشن اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد والدكتور عبد الحي عزب رئيس جامعة الازهر، القافلة الطبية التي تقدم خدماتها لأبناء المحافظة فى الفترة من 26 وحتى 29 نوفمبر الجاري وتضم القافلة ثلاثة عشر تخصصا طبيا مختلفا بواقع 25 طبيب ، وتقوم باجراء عمليات جراحية وصرف ادوية بالمجان لغير القادرين.>وذكر بيان للمحافظة اليوم، أن القافلة تأتى فى إطار تحقيق البروتوكول الموقع بين المحافظة وجامعة الازهر.

وعلى هامش القافلة اهدت جامعة الازهر المحافظة 800 كرتونه مواد غذائية كبيرة و 350 بطانية و800 حذاء نسائى ورجالي لتوزيعها على غير القادرين.

من جانبه ، اثني عشماوى علي دور جامعه الازهر وما تقدمه من خدمات جليلة لجميع المواطنين وخاصة ابناء الوادي الجديد وسد العجز في بعض التخصصات الطبية بالمحافظة . ووعد عبد الحي بإرسال قافلتين شهريا للمحافظة كمساهمة من الجامعة في توفير خدمة طبية متميزة للمواطنين ولسد العجز فى بعض التخصصات الطبيه بالمحافظه .

وعلي هامش أعمال القافلة نظمت المحافظة ندوة توعية دينية موسعة لعلماء الأزهر والأوقاف وجماهير الوادي الجديد تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الازهر الشريف والاستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد ،حضر الندوة عدد كبير من مواطني المحافظة وطلبة الكليات والمدارس الأزهرية.

حاضر فيها مستشار الرئيس حيث تناول الأزهري خلال الندوة دور الأزهر الشريف ورسالته التي تعمل على نشر صحيح الإسلام، وإبراز أوجه حضارته السمحة، ومواجهة كل ألوان التشدد والغلو والتطرف والإرهاب.

وأكد الأزهري أن مؤسسة الأزهر الشريف تعمل جنباً إلي جنب مع وزارة الأوقاف ً علي تحسين أوضاع الأئمة والخطباء بها الذي يساهم في البناء لا الهدم، وكل ما من شأنه إعلاء المصلحة الوطنية .

>وأثني اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد علي الدور الذي يقوم به الأزهر الشريف الذي يعد منارة للعلم والعلوم الدينية في العالم كله بإرساله قوافل طبية ودعوية ساعدت مواطني المحافظة في علاجهم خاصة وأن المحافظة تعاني من نقص في بعض التخصصات الطبية .

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