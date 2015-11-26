تفكيك خلية إرهابية موالية لداعش فى 3 مدن بالمغرب

أعلنت وزارة الداخلية المغربية اليوم الخميس عن تفكيك خلية إرهابية تتكون من ثلاثة عناصر موالية لتنظيم ما يسمى بـداعش.

وقالت الوزارة ، فى بيان لها ، إنه فى إطار المجهودات الاستباقية الرامية لصد التهديدات الإرهابية، تمكنت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطنى (الاستخبارات الداخلية) اليوم من تفكيك خلية إرهابية تتكون من ثلاثة عناصر، من ضمنهم امرأة، ينشطون بمدن فاس وأولاد تايمة والدار البيضاء، موالية لتنظيم ما يسمى بداعش .

وأوضحت الوزارة أن التحريات الدقيقة مكنت من كشف مدى الانخراط الكلى لعناصر هذه الخلية فى الأجندة التخريبية التى سطرها التنظيم الإرهابى السالف الذكر، وذلك من خلال سعيهم الحثيث لتنفيذ عمليات إرهابية خطيرة بالمملكة.

وأشارت إلى أنه سيتم تقديم المشتبه بهم إلى العدالة فور انتهاء البحث الذى يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

>