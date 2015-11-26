حبس 4 مسجلين لسطوهم على منزل عمانيين بكفر طهرمس

أمرت نيابة بولاق الدكرور بحبس 4 مسجلين خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالسطو المسلح على منزل 2 من مواطنى سلطنة عمان بمنطقة كفر طهرمس بالجيزة، كما أمرت النيابة بالتحفظ على الاسلحة التى استخدمها المتهمين فى تنفيذ هجومهما، وطلبت النيابة تقرير الطب الشرعى لأحد المجنى عليهما والذى تلقى طعنة فى الرقبة سددها إليه أحد الجناة.

وكشفت تحقيقات النيابة برئاسة المستشار على محجوب، ان المتهمين خططوا للهجوم المسلح على منزل العمانيين بهدف سرقتهما، وأعدوا أسلحة نارية وبيضاء لتنفيذ الهجوم، وفى المعاد المحدد اقتحم المتهمين الأربعة منزل الجناة وهددوهما بالاسلحة التى بحوزتهم فحاول احدهم التصدى لهم فسدد له أحد الجناة طعنة نافذة فى الرقبة، وتمكن الجناة من سرقة 7 هواتف محمولة ولاب توب ومبلغ 5 آلاف جنيه وفروا هاربين.

واضافت التحقيقات، انه تم نقل المجنى عليه المصاب الى المستشفى على الفور وهناك تم إجراء الإسعافات اللازمة لأنقاذه، وحرر الأخر محضر بالواقعة أفاد فيه بتعرضه وزميله فى السكن الى عملية سطو مسلح، حيث اقتحم 4 مسجلين خطر المنزل وتعدوا عليهما بالضرب وسرقوا متعلقاتهما الشخصية والتى هى عبارة عن هواتف محمول و لاب توب ومبالغ مالية.

>وافادت التحقيقات، ان قوات الأمن تمكنت من تحديد هوية المتهمين وفور صدور اذن من النيابة بضبطهم واحضارهم خرجت قوة من مديرية امن الجيزة وتمكنت من ضبطهم، واحيلوا للنيابة .

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