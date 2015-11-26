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نيابة الجيزة تحقق مع عامل وزوجته لاتهامهما بقتل نجلهما فى أبو النمرس

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نيابة الجيزة تحقق مع عامل وزوجته لاتهامهما بقتل نجلهما فى أبو النمرس نيابة الجيزة تحقق مع عامل وزوجته لاتهامهما بقتل نجلهما فى أبو النمرس
تباشر نيابة مركز الجيزة التحقيق مع عامل وزوجته لاتهامهما بقتل ابنهما البالغ من العمر 4 سنوات بمنطقة أبو النمرس.

كانت مباحث الجيزة قد ألقت القبض على عامل وزوجته لاتهامهما بالتخلص من ابنهما البالغ من العمر 4 سنوات بمنطقة أبو النمرس، وقتله خنقا، ثم إشعال النار فى الشقة التى يقيمان بها، مدعين أنه توفى نتيجة الحريق.

تلقى اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بلاغا من عامل وزوجته يفيد بوفاة ابنهما البالغ من العمر 4 سنوات نتيجة إصابته بعدة حروق فى حريق شب بشقتهما بمنطقة أبو النمرس.

وبإجراء التحريات تبين أن العامل متزوج عرفيا من زوجته، وأنه أنجب الطفل ورفض نسبه إليه، واتفق مع زوجته على قتل الطفل، حيث كتما أنفاسه حتى فارق الحياة، ثم أشعلا النار بالشقة، فتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
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